26 декабря

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В Гусиноозёрске состоялось первенство Бурятии по миниволей

В Гусиноозёрске состоялось первенство Бурятии по миниволей
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
За медали боролись 20 команд

23 декабря в Селенгинском районе Бурятии прошло первенство республики по миниволей. Турнир, проходивший в Гусиноозёрске, был приурочен к празднованию Нового Года.

Участие в соревнованиях приняли 20 команд Бурятии. Они соревновались в трёх категориях: «микс до 200», «микс 200+» и «микс 240+», сообщает администрация района.

По итогам первенства медали распределились следующим образом:

«Микс до 200»
Первое место – «Спарта» (Гусиноозёрск)
Второе место – «Банзай» (Гусиноозёрск)
Третье место – «Аврора» (Улан-Удэ)

«Микс 200+»
Первое место – «Сэлэнгэ» (Гусиноозёрск)
Второе место – «Удача» (Улан-Удэ)
Третье место – «Урагша» (Улан-Удэ)

«Микс 240+»
Первое место – «Байкал» (Улан-Удэ)
Второе место – «Сотниково» (Сотниково)
Третье место – «Заря» (Улан-Удэ)
Бурятия Селенгинский район первенство Бурятии спорт миниволей

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