В Гусиноозёрске состоялось первенство Бурятии по миниволей

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

За медали боролись 20 команд



23 декабря в Селенгинском районе Бурятии прошло первенство республики по миниволей. Турнир, проходивший в Гусиноозёрске, был приурочен к празднованию Нового Года.



Участие в соревнованиях приняли 20 команд Бурятии. Они соревновались в трёх категориях: «микс до 200», «микс 200+» и «микс 240+», сообщает администрация района.



По итогам первенства медали распределились следующим образом:



«Микс до 200»

Первое место – «Спарта» (Гусиноозёрск)

Второе место – «Банзай» (Гусиноозёрск)

Третье место – «Аврора» (Улан-Удэ)



«Микс 200+»

Первое место – «Сэлэнгэ» (Гусиноозёрск)

Второе место – «Удача» (Улан-Удэ)

Третье место – «Урагша» (Улан-Удэ)



«Микс 240+»

Первое место – «Байкал» (Улан-Удэ)

Второе место – «Сотниково» (Сотниково)

Третье место – «Заря» (Улан-Удэ)

