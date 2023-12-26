Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки

Национальный парк «Тункинский» подвёл итоги социальной акции «Новогодняя экоигрушка «Подари радость».
В акции участвовали 30 детей из семи общеобразовательных учреждений. Работы принимались с 1 по 18 декабря. Участники акции своими руками создали новогодние украшения из природных и экологических материалов.
Дети смастерили ёжика из шишки, рыбку из старой мочалки, фетровых снегирей, оленя из фоамирана и другие оригинальные игрушки. Все созданные участниками акции игрушки украсят ёлку в Шимкинской школе-интернат.
Сотрудники отдела науки и экопросвещения ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» отметили работы:
- Кирсана Д., МБДОУ «Кыренский детский сад «Солнышко»;
- Есуны З., МБОУ «Зун-Муринская СОШ»;
- Этигела Д., МБДОУ «Харбятский детский сад»;
- Александры Т., МБДОУ «Токуренский детсад»;
- Дарины Т., МБОУ «Кыренская СОШ»;
- Екатерины Л., МБОУ «Тункинская СОШ им.Седова Ю.П.»;
- Маши С., МБДОУ «Зун-Муринский детсад».
Детей поблагодарили за проявленную активность и креативный подход.