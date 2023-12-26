26 декабря

25 декабря

Популярное

Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки

Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Общество,  Фото: Национальный парк «Тункинский»
В нацпарке подвели итоги новогодней экоакции

Национальный парк «Тункинский» подвёл итоги социальной акции «Новогодняя экоигрушка «Подари радость».

В акции участвовали 30 детей из семи общеобразовательных учреждений. Работы принимались с 1 по 18 декабря. Участники акции своими руками создали новогодние украшения из природных и экологических материалов.

Дети смастерили ёжика из шишки, рыбку из старой мочалки, фетровых снегирей, оленя из фоамирана и другие оригинальные игрушки. Все созданные участниками акции игрушки украсят ёлку в Шимкинской школе-интернат.







Сотрудники отдела науки и экопросвещения ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» отметили работы:
- Кирсана Д., МБДОУ «Кыренский детский сад «Солнышко»;
- Есуны З., МБОУ «Зун-Муринская СОШ»;
- Этигела Д., МБДОУ «Харбятский детский сад»;
- Александры Т., МБДОУ «Токуренский детсад»;
- Дарины Т., МБОУ «Кыренская СОШ»;
- Екатерины Л., МБОУ «Тункинская СОШ им.Седова Ю.П.»;
- Маши С., МБДОУ «Зун-Муринский детсад».

Детей поблагодарили за проявленную активность и креативный подход. 

экология национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду
Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду
Общество, 26.12.2023
Специалисты советуют покупать новогодние украшения мощностью в 50 Ватт
В райцентре в Бурятии назревает народное недовольство из-за многострадального моста
В райцентре в Бурятии назревает народное недовольство из-за многострадального моста
Общество, 26.12.2023
Местные жители, ждущие ремонт второй год, уже собрались писать жалобу на чиновников
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Общество, 26.12.2023
 «Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
В столице Бурятии за ночь «пропесочили» 150 опасных участков
В столице Бурятии за ночь «пропесочили» 150 опасных участков
Общество, 26.12.2023
Коммунальщики усиленно подсыпают центральные улицы города
Улан-удэнцы рванули в Иркутскую область и Тыву
Улан-удэнцы рванули в Иркутскую область и Тыву
Общество, 26.12.2023
Жители бурятской столицы продолжают бегство с малой родины

Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке
Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке
Общество, 26.12.2023
Горожане, попенявшие рабочим из-за горки с «трамплином», полезли на неё раньше времени
Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения
Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения
Общество, 26.12.2023
Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга
В Бурятии жители села пожаловались на дикий холод в школе
В Бурятии жители села пожаловались на дикий холод в школе
Общество, 26.12.2023
Родители детей потребовали перевести их на удалёнку
В Бурятии сельчан обеспокоил перенос школьных ёлок в ДК
В Бурятии сельчан обеспокоил перенос школьных ёлок в ДК
Общество, 26.12.2023
Праздничные мероприятия больше не могут проводить в актовом зале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^