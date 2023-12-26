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В Иркутской зоогалерее рассказали, как у них появились голубые норки

В Иркутской зоогалерее рассказали, как у них появились голубые норки
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Пополнение вышло неожиданным

Голубым норкам, живущим в Иркутской зоогалерее, всего полгода. В зоопарк они попали случайно – их отдал горожанин, нашедший коробку со зверьками у подъезда. Сперва он вовсе не понял, что это норки и решил, что там хорьки. Правил ухода за животными он не знал и на следующий день привёз их в зоопарк.

- Эту парочку в июне текущего года мужчина нашёл в наглухо запечатанной коробке прямо у подъезда своего дома. Сначала обрадовался, что ему досталось бесплатно целых два хорька, но уже через сутки он привёз их к нам. Мы только успели спросить кто в коробке, чтобы убедиться, что там не кошки или собаки. Ну а дальше уже всё, как обычно... – рассказали сотрудники зоопарка.

«Хорьками» оказались два самца голубой норки. Вероятно, их приобрели на звероферме, а затем попросту выбросив, поняв, что дома содержать таких животных практически невозможно.

- В общем, история получилась со счастливым концом, мы этих малышей очень любим, хоть и не планировали такое пополнение, - подытожили в зоогалерее.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне норкам впервые показали снег. Животные осторожничали, но с удовольствием изучали новое для себя явление.

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