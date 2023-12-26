На севере Бурятии открыли ледовую переправу

Она заработала с 25 декабря
В Муйском районе ввели в эксплуатацию ледовую переправу через реку Муя. Она расположена на автодороге «Таксимо – Усть-Муя».
Автозимник заработал в минувший понедельник, 25 декабря. Сооружение может выдержать до 10 тонн – это максимальная общая разрешённая масса одной единицы транспорта, рассказали в группе «Муя-инфо.24/7».
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