26 декабря

25 декабря

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На севере Бурятии открыли ледовую переправу

На севере Бурятии открыли ледовую переправу
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
Она заработала с 25 декабря

В Муйском районе ввели в эксплуатацию ледовую переправу через реку Муя. Она расположена на автодороге «Таксимо – Усть-Муя».

Автозимник заработал в минувший понедельник, 25 декабря. Сооружение может выдержать до 10 тонн – это максимальная общая разрешённая масса одной единицы транспорта, рассказали в группе «Муя-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях открылась единственная в Улан-Удэ ледовая переправа. Она пролегает через реку Селенга в микрорайоне Мостовой.


Ледовые переправы Муйский район

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