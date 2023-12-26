Жителей Бурятии ждут длинные новогодние выходные

Они начнутся уже на этой неделе



Жителей Бурятии, как всех россиян, ждут 10-дневные новогодние выходные. Они продлятся с 1 по 8 января 2024 года включительно. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей последним рабочим днём в этом году будет пятница, 29 декабря.



- Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году, - поясняли ранее в Минтруда.

