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Жителей Бурятии ждут длинные новогодние выходные

Жителей Бурятии ждут длинные новогодние выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они начнутся уже на этой неделе

Жителей Бурятии, как всех россиян, ждут 10-дневные новогодние выходные. Они продлятся с 1 по 8 января 2024 года включительно. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей последним рабочим днём в этом году будет пятница, 29 декабря.

- Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году, - поясняли ранее в Минтруда. 
Новый год

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