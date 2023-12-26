Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду

Специалисты советуют покупать новогодние украшения мощностью в 50 Ватт
До Нового года остаются считанные дни. В республиканском управлении Роспотребнадзора решили напомнить, как правильно выбрать праздничную гирлянду для ёлки. Специалисты советуют отдать предпочтение той, у которой мощность – не более 50 Ватт. Её, как правило, указывают на бирке у вилки изделия.
Среди других требований – провод с качественной, гибкой и плотной изоляцией и с сечением не менее 0,5 квадратных миллиметров. Расстояние по шнуру от вилки до ближайшей лампочки должно составлять хотя бы полтора метра.
Рекомендуется сразу проверить надёжность мест соединения всех компонентов – гнезда, блока управления и вилки и исправность. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра и если она включена, не поливайте ёлку. А если украшение замёрзло, дайте ему «отогреться».
Специалисты советуют покупать новогодние украшения мощностью в 50 Ватт
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