В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор

Дети исполнили первые композиции в рамках новогоднего концерта



В Бурятии в Селенгинском центре помощи семьи и детям появился свой хор. Хормейстер Бурятского театра оперы и балета Майдар Дамбаев несколько месяцев занимался с детьми. Юные артисты исполнили две композиции в рамках праздничного новогоднего концерта.



Для Майдара Дамбаева работа с детьми из Селенгинского центра помощи семьи и детям стала настоящей отдушиной. Он поделился, что родом из Гусиноозёрска, а в детстве каждое лето приезжал туда на каникулы.



- Когда работал с детьми, сразу вспоминал своё детство. Дети очень хорошие, отзывчивые, работать с ними — одно удовольствие. Показал им азы отечественного хорового искусства, правильное певческое дыхание, работу над звуком. Выучили с ними два произведения, которые им понравились и надеюсь останутся в их памяти как хорошее воспоминание. Радостно было приезжать, видеть, как дети рады моему приезду на урок. Только стоило мне зайти, как я слышал громкий и радостный возглас: «Он пришёл!» Начиналась суета. Во время занятий дети расспрашивали меня о театре, о моей учёбе и работе, — рассказал Майдар Дамбаев.



В рамках новогоднего концерта ребята исполнили две песни: «Дивная ночь» и «Легко на сердце». А также встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили новогодние сладкие подарки.



- В преддверии Нового года у нас была проведена большая работа по подготовке номеров к новогоднему утреннику. В прошлом году продюсер театра Павел Окунев поставил с детьми мини-спектакль «Щелкунчик» (6+), а в этом году у нас состоялся небольшой хор. Я думаю, что в дальнейшем мы будем в певческом искусстве развиваться, - отметила директор центра Светлана Киргизова.



В восторге остались и сами дети, которые получили не только новые знания, но и обрели новых друзей в лице сотрудников театра. Как напомнили в Бурятском театре оперы и балета, учреждение взяло шефство над Селенгинским центром помощи семьи и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



