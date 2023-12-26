«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок

Сельчане заявили, что уже с трудом поднимаются по лестницам
Жители баргузинского села Адамово прислали в районный чат фото с заснеженным и обледеневшими автобусными остановками. Они буквально утопают в сугробах. Возмущённые сельчане потребовали отправить эти снимки дорожникам.
- Это сегодня (26 декабря – прим.) утром. Люди вынуждены стоять на самой трассе. По лестнице с трудом поднимаешься. Хорошо, что есть освещение рядом. Ведь утром и без этого мороз, всё заледенелое. Вот такое состояние остановок с 1 декабря, – посетовали местные в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Думаем, про нас не надо забывать, мы же тоже живые люди.
Баргузинцы даже готовы дойти до президента России.
- Может, задать вопрос напрямую Путину, если не обратят внимания на нас? Как-то вот так, – добавили они.
В Минтрансе РБ на это заявили, что подрядная организация уже расчистила тротуары и остановку общественного транспорта. В порядок привели и лестницу.
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