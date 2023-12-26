«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок



Жители баргузинского села Адамово прислали в районный чат фото с заснеженным и обледеневшими автобусными остановками. Они буквально утопают в сугробах. Возмущённые сельчане потребовали отправить эти снимки дорожникам.





- Это сегодня (26 декабря – прим.) утром. Люди вынуждены стоять на самой трассе. По лестнице с трудом поднимаешься. Хорошо, что есть освещение рядом. Ведь утром и без этого мороз, всё заледенелое. Вот такое состояние остановок с 1 декабря, – посетовали местные в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Думаем, про нас не надо забывать, мы же тоже живые люди.



Баргузинцы даже готовы дойти до президента России.



- Может, задать вопрос напрямую Путину, если не обратят внимания на нас? Как-то вот так, – добавили они.



В Минтрансе РБ на это заявили, что подрядная организация уже расчистила тротуары и остановку общественного транспорта. В порядок привели и лестницу.







