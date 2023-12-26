В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов

Среди них есть представители Бурятии
23 декабря в Чите на площади имени Ленина в четвёртый раз проведён фестиваль унтов. Мероприятие собрало 32 участника из Агинского, Хилокского, Дульдургинского, Читинского районов Забайкальского края, городов Чита и Улан-Удэ Республики Бурятия, а также из Монголии.
- В рамках фестиваля традиционно прошёл конкурс среди изготовителей унтов, который оценивало профессиональное жюри. Также для гостей фестиваля работали выставка-ярмарка традиционной обуви; эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов (шапок, варежек, сумок и др. аксессуаров); традиционной забайкальской зимней одежды (дэгэлы, шапки, тулупы, шали, валенки и т.п.). На ярмарке также можно было приобрести новогоднюю сувенирную продукцию – изделия из дерева, новогодние вязаные игрушки, сувениры из мыла, бижутерию, - сообщает учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края.
По итогам конкурса среди изготовителей унтов были награждены следующие участники фестиваля:
- Специальный диплом «За верность традициям» - Цыпилма Дашидондокова, г. Чита, Забайкальский край;
- Специальный диплом «За оригинальный дизайн» и приз – Баир Базаров, г. Чита, Забайкальский край;
- Специальный диплом «За новаторство в изготовлении унтов» - Булат Цыренов, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
- Специальный диплом «За лучшее продвижение продукции» - Цыремпил Дармаев, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
- Специальный диплом «За вклад в развитие бренда унтов» - Баир Сулаев, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
- Номинация «Лучший дизайн детских унтов» - Жанна Цыбикова, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
- Номинация «Лучший дизайн мужских унтов» - Санжа Сыренов, с. Укурик, Хилокский район, Забайкальский край;
- Номинация «Лучший дизайн женских унтов» - Марина Гундарева, г. Чита, Забайкальский край;
- Номинация «Лучшая семейная мастерская» - Тимур Базыржапов, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
- Номинация «За сохранение традиционных технологий в изготовлении одежды» - Цыбикма Берзина, г. Чита, Забайкальский край;
- Номинация «За сохранение традиций им. Бальжина Намдакова» - Туяна Галданова, с. Укурик, Хилокский район, Забайкальский край.
Обладателем гран-при стал Даши-Цырен Балбыров из села Укурик Хилокского района Забайкалья.
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
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