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Ушёл из жизни известный иркутский писатель

Ушёл из жизни известный иркутский писатель
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Альберту Гурулёву в этом году исполнилось 89 лет

24 декабря в Иркутской области на девяностом году ушёл из жизни известный писатель Альберт Семёнович Гурулёв. Отпевание состоится 29 декабря в 10:00 в Харлампиевском храме (ул. 5-й Армии, 59) в Иркутске.

Альберт Семёнович Гурулёв родился 28 сентября 1934 года на Дальнем Востоке, в городе Спасске Приморского края. Детские и школьные годы прошли в городе Черемхово, откуда в 1952 году он приехал поступать в Иркутский государственный университет. После окончания филологического факультета в 1957 году, работал журналистом в газетах «Советская молодёжь», «Знамя коммунизма».

Первый рассказ опубликовал в 1962 году. Затем его рассказы появились в журналах «Байкал», «Наш современник», «Уральский следопыт», альманахе «Ангара» и других. В 1968 году вышел его первый роман, который принёс писателю известность и за который Альберт Гурулёв был отмечен премией Иркутского комсомола им. И. Уткина. В 1969 году был принят в союз писателей СССР.

В 1980—1983 годах Альберт Гурулёв работал главным редактором журнала «Сибирь», с 2012 по 2015 годы заведовал отделом прозы. В 90-е годы вместе с Н.И. Есипенком организовал издательство «Папирус».

- Альберт Семёнович Гурулёв – дважды лауреат премии губернатора Иркутской области, лауреат премии Иркутского комсомола им. И. Уткина, обладатель «Серебряного витязя» VIII международного славянского литературного форума «Золотой витязь» (2017 г.), премии журнала «Сибирь» им. А. Зверева (2020 г.) и других литературных премий, - сообщает министерство культуры Иркутской области.
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