В Улан-Удэ задержанный в кафе хулиган оказался в розыске

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Его задержали росгвардейцы



В Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из кафе. Прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии администратор заведения указала на мужчину. Он нецензурно выражался, мешая другим посетителям.



Работница кафе пояснила, что нетрезвый мужчина на замечания прекратить ругаться не реагировал, продолжая вызывающе себя вести.



При виде росгвардейцев хулиган присмирел. И как выяснилось, на то была причина.



- В ходе установления его личности выяснилось, что гражданин находится в розыске с прошлого года. 46-летний улан-удэнец, по данным службы судебных приставов Бурятии, уклоняется от уплаты алиментов на содержание троих детей и скрывается, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанного мужчину росгвардейцы передали судебным приставам для дальнейшего разбирательства. Известно, что его задолженность по алиментам составляет порядка одного миллиона рублей.



