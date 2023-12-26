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В Бурятии жители села пожаловались на дикий холод в школе

В Бурятии жители села пожаловались на дикий холод в школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители детей потребовали перевести их на удалёнку

Жители Баргузина пожаловались на низкую температуру в местной школе. По их словам, на первом этаже средней школы «чуть теплее, чем на улице», а в коридорах даже нет термометров.

- Хотя на первом этаже находятся начальные классы, в кабинетах тоже очень холодно. Почему эта информация не доводится до родителей? Почему не устраняют причину? И почему, если сложилась такая ситуация, начальные классы не переводят на дистант? – недоумевают баргузинцы.

И. о. директора СОШ Марина Черданцева отметила, что с 11 декабря в Бурятии наблюдались аномальные морозы, а потому в школе почти каждый день вплоть до 22-го числа отменяли занятия для младшеклассников.

- Теплоснабжением школы занимается ООО «Комхоз». 22 декабря один из котлов на котельной вышел из строя, что повлекло понижение температуры в рекреациях. В кабинетах температура была в пределах нормы, – отметила и. о. руководителя учебного заведения.

По её словам, неисправность устранили в тот же день к 13:00. Учителям порекомендовали провести по 3-4 урока и отпустить детей домой по согласованию с родителями.

- Сейчас температура в школьных помещениях соответствует норме. Переход на дистанционное обучение считаем нецелесообразным, – добавила Черданцева.
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