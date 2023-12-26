В райцентре в Бурятии назревает народное недовольство из-за многострадального моста

Жители Бичуры никак не дождутся ремонта переправы. Её не могут привести в порядок уже второй год. Накануне люди заявили в группе «Бичура-инфо.24/7», что это «просто невыносимо».
- Когда в конце концов наш мост начнут ремонтировать? Сколько можно просто отписываться, что вот скоро начнём и тому подобное? Может, стоит уже составить какую-то жалобу, потому что наши главы вообще ничего не решают – как стояло, так всё и стоит, – отметили возмущённые сельчане.
В Минтрансе РБ на это пояснили: работы скоро возобновятся – 28 ноября состоялись электронные торги, в ходе которых определили подрядчика. «Началась процедура заключения государственного контракта», – подчеркнули в ведомстве.
Ещё весной в райцентре начали высказывать недовольство ремонтом, который стартовал ещё в мае 2022-го. После обследования выяснилось, что работы идут очень медленно. К тому же при проверке вскрылось множество недочётов, в частности – несоответствие качества бетона.
Подрядчику поручили устранить недостатки, но он так это и не сделал.
- То есть полностью игнорируются требования заказчика, выполнение предписаний и всё остальное, – заявил ранее замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» по ремонту и содержанию дорог Сергей Селезнёв.
Заказчик поставил вопрос о расторжении госконтракта. В учреждении уточнили: рабочие сильно отстают от графика – объект на тот момент был готов лишь на 10%. Тем временем ООО «СК Арсенал», которое занимается ремонтом, должно было завершить его уже в октябре 2023-го.
Контроль за работами на переправе через реку Бичура ужесточили в марте. Тогда по инициативе районного совета депутатов в селе состоялось совещание, в котором приняли участие сами народные избранники, глава муниципального образования, а также представители «Бурятрегионавтодор», ГИБДД, прокуратуры и хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации.
До 1 апреля от вышеупомянутой подрядной организации потребовали составить план работ, не связанный с температурным режимом. Рядом с сооружением для контроля установили камеру видеонаблюдения. Предполагалось, что отслеживать процесс будет и специальный штаб, созданный в администрации.
Ранее подрядчик уже срывал график. Компании выставили штрафы и даже расторгли с ней контракт. Но поскольку на подряд больше никто не вышел, пришлось вновь заключать договор с этой же организацией.
Подрядчику поручили устранить недостатки, но он так это и не сделал.
- То есть полностью игнорируются требования заказчика, выполнение предписаний и всё остальное, – заявил ранее замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» по ремонту и содержанию дорог Сергей Селезнёв.
Заказчик поставил вопрос о расторжении госконтракта. В учреждении уточнили: рабочие сильно отстают от графика – объект на тот момент был готов лишь на 10%. Тем временем ООО «СК Арсенал», которое занимается ремонтом, должно было завершить его уже в октябре 2023-го.
Контроль за работами на переправе через реку Бичура ужесточили в марте. Тогда по инициативе районного совета депутатов в селе состоялось совещание, в котором приняли участие сами народные избранники, глава муниципального образования, а также представители «Бурятрегионавтодор», ГИБДД, прокуратуры и хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации.
До 1 апреля от вышеупомянутой подрядной организации потребовали составить план работ, не связанный с температурным режимом. Рядом с сооружением для контроля установили камеру видеонаблюдения. Предполагалось, что отслеживать процесс будет и специальный штаб, созданный в администрации.
Ранее подрядчик уже срывал график. Компании выставили штрафы и даже расторгли с ней контракт. Но поскольку на подряд больше никто не вышел, пришлось вновь заключать договор с этой же организацией.