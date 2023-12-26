В райцентре в Бурятии назревает народное недовольство из-за многострадального моста



Жители Бичуры никак не дождутся ремонта переправы. Её не могут привести в порядок уже второй год. Накануне люди заявили в группе «Бичура-инфо.24/7», что это «просто невыносимо».



- Когда в конце концов наш мост начнут ремонтировать? Сколько можно просто отписываться, что вот скоро начнём и тому подобное? Может, стоит уже составить какую-то жалобу, потому что наши главы вообще ничего не решают – как стояло, так всё и стоит, – отметили возмущённые сельчане.



В Минтрансе РБ на это пояснили: работы скоро возобновятся – 28 ноября состоялись электронные торги, в ходе которых определили подрядчика. «Началась процедура заключения государственного контракта», – подчеркнули в ведомстве.





