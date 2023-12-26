В Бурятии сельчан обеспокоил перенос школьных ёлок в ДК



Жителей Баргузина насторожило, что новогодние ёлки для учеников младших классов местной СОШ в этот раз решили перенести в ДК и в дом творчества, а не провести, как обычно, в самой школе. Сельчане напомнили в группе «Баргузин-инфо.24/7», что раньше такие мероприятия устраивали прямо в актовом зале.



И. о. директора Баргузинской средней школы Марина Черданцева пояснила: зимние каникулы у детей в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января включительно – то есть десять дней. Всю последнюю неделю уходящего месяца, с 25-го по 29-ое включительно, дети учатся, а актовый зал в школе совмещён со столовой.



- Поэтому невозможно одновременно проводить праздничные мероприятия и организовывать питание учащихся, – подчеркнула она. – При содействии Баргузинского дома детского творчества и районного культурно-досугового объединения новогодние мероприятия для младшеклассников с согласия родителей пройдут на базе этих учреждений.



Для остальных учеников ёлки будут проводить в актовом зале школы с 25-го по 28-ое число после окончания работы столовой.



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