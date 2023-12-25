Днём ожидается около десяти градусов мороза
Грядущая неделя – с 25 декабря по 2 января – обещает быть тёплой; временами в Бурятии ожидается снег. Синоптики предупреждают, что на дорогах возможны накаты, ветер будет переменный: от слабого до умеренного. По ночам -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью и при снеге в отдельных районах -12,-17, днём не ниже -11,-16, местами по южной половине -2,-7, по северной половине местами не выше -20,-25.
Также опубликован подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Бурятского гидрометцентра, 26 декабря облачно, преимущественно без осадков. Небольшой снег ожидается ночью по Прибайкалью и северным районам, днём - в горах Восточных Саян. Ветер западный, с переходом днём на восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью и южной половине при облачности -13,-18, днём -11,-16, местами -20,-25, по Прибайкалью и южной половине до -5,-10.
В Улан-Удэ завтра без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -13,-15.
В среду, 27 декабря, по Прибайкалью и центру местами небольшой снег, остальную территорию снег обойдёт стороной. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по Прибайкалью и южной половине -12,-17, днём -11,-16, местами -2,-7, по северной половине -20,-25.
В четверг, 28 декабря, облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью и южной половине -10,-15, днём -8,-13, местами -1,-6, по северной половине -20,-25.
Уходящий декабрь порадует жителей Бурятии потеплением
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