В селе Бурятии дискотеки для молодёжи заменили мультиками



Жители прибайкальского села Нестерово попросили разъяснить ситуацию в местном доме культуры. Они рассказали, что студенты, которые приезжают на уик-энд домой, не могут попасть в ДК – по вечерам он уже не работает.



- Фильм покажут до 21:30 и всё, закрывается. И молодёжь на улице. А мороз под -40 градусов, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Директор дома культуры Татьяна Черных сообщила, что раньше в учреждении каждую пятницу и субботу проводили дискотеки, однако «спроса на них не было».



- Молодёжь не стала их посещать, и потому с октября приняли решение поменять формат досуговых мероприятий для населения, в том числе – для молодёжи. Начали устраивать просмотры фильмов и мультфильмов, – заявила Черных. – И поздний сеанс действительно заканчивается в 21:30 – в основном дом культуры посещают подростки и учащиеся школы. Запросов и обращений о возобновлении дискотек не было.



Среди молодёжи пообещали провести опрос.



- Если он покажет, что дискотеки действительно необходимы, возобновим их, – заверила директор ДК. – К сведению – в нашем доме культуры всего +7 градусов, и если молодёжь захочет там согреться, то при такой температуре это может не получиться.