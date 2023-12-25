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В селе Бурятии дискотеки для молодёжи заменили мультиками

В селе Бурятии дискотеки для молодёжи заменили мультиками
Общество,  Фото:из архива
Студентов, которые приезжают домой на выходные, оставили без развлечений

Жители прибайкальского села Нестерово попросили разъяснить ситуацию в местном доме культуры. Они рассказали, что студенты, которые приезжают на уик-энд домой, не могут попасть в ДК – по вечерам он уже не работает.

- Фильм покажут до 21:30 и всё, закрывается. И молодёжь на улице. А мороз под -40 градусов, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Директор дома культуры Татьяна Черных сообщила, что раньше в учреждении каждую пятницу и субботу проводили дискотеки, однако «спроса на них не было».

- Молодёжь не стала их посещать, и потому с октября приняли решение поменять формат досуговых мероприятий для населения, в том числе – для молодёжи. Начали устраивать просмотры фильмов и мультфильмов, – заявила Черных. – И поздний сеанс действительно заканчивается в 21:30 – в основном дом культуры посещают подростки и учащиеся школы. Запросов и обращений о возобновлении дискотек не было.
 
Среди молодёжи пообещали провести опрос.

- Если он покажет, что дискотеки действительно необходимы, возобновим их, – заверила директор ДК. – К сведению – в нашем доме культуры всего +7 градусов, и если молодёжь захочет там согреться, то при такой температуре это может не получиться.
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