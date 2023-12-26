В Улан-Удэ днём -13
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в горах Восточных Саян местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -11,-16, местами -20,-25, по Прибайкалью и южной половине до -5,-10.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -13,-15.
Конец декабря радует жителей Бурятии тёплой погодой
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