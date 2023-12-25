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Три десятка собак из Бурятии переедут в Москву

Три десятка собак из Бурятии переедут в Москву
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Их отправят в российскую столицу поездом

Улан-удэнский фонд «Собака счастья» обратился за помощью к жителям бурятской столицы. В ближайшую среду, 27 декабря, в Москву из республики отправят 30 псов. Для этого требуются волонтёры.
 
- В общей сложности – не менее 30 человек. Мы привезём животных на вокзал. Нужно только помочь донести их до поезда. Часть собак спокойно идут на поводке, но некоторые могут испугаться и, возможно, придётся немножечко потрудиться и донести их, – пояснили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Без вас сейчас нам никак. Наша немногочисленная команда не сможет посадить всех на поезд за 20 минут, а вот вместе с вами мы точно справимся.

Сбор на вокзале Улан-Удэ объявили в 6:30 утра.

- Ещё очень нужна помощь автоволонтёров, чтобы погрузить собак из приюта и довезти до вокзала. В 5:20 необходимо быть в приюте, – добавили в фонде. – Занятость – час-полтора, зато сколько жизней мы с вами спасём.

Готовых помочь просят связаться с представителями «Собаки счастья». Им можно написать в официальной группе в «ВК» vk.com/sobakaluck или позвонить по телефону, указанному в последнем посте.

В ноябре в Бурятии приняли закон, по которому бездомных собак, отловленных на улицах, можно усыплять
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