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Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво

Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво
Общество, 
«Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни», - отмечают специалисты

В преддверии новогодних праздников и во время длительных каникул возрастает риск отравления алкоголем, предупреждают сотрудники станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ.

- Обычно в новогоднюю ночь, как и во все каникулы, многие не обходятся без алкогольных напитков, забывая, что алкоголь действует на функции практически всех внутренних органов и, в первую очередь, на работу центральной нервной системы. Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни, - обращают внимание медики.

Они советуют заменить возлияния полезной альтернативой – активным отдыхом всей семьёй, весёлыми прогулами, катанием на лыжах, коньках, сноубордах, катания с горок на санках и на тюбингах-ватрушках.

- Подарите себе и своим близким трезвый новый год! – призывают медики.

Новый год трезвость

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