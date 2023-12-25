Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво

«Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни», - отмечают специалисты



В преддверии новогодних праздников и во время длительных каникул возрастает риск отравления алкоголем, предупреждают сотрудники станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ.



- Обычно в новогоднюю ночь, как и во все каникулы, многие не обходятся без алкогольных напитков, забывая, что алкоголь действует на функции практически всех внутренних органов и, в первую очередь, на работу центральной нервной системы. Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни, - обращают внимание медики.



Они советуют заменить возлияния полезной альтернативой – активным отдыхом всей семьёй, весёлыми прогулами, катанием на лыжах, коньках, сноубордах, катания с горок на санках и на тюбингах-ватрушках.



- Подарите себе и своим близким трезвый новый год! – призывают медики.



