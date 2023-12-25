В Улан-Удэ три организации оштрафовали за безобразие при реконструкции теплотрассы



Организации, которые занимались масштабной реконструкцией теплотрассы № 3 в столице Бурятии, оштрафовали на 840 тысяч рублей. В 2023 году сотрудники управления административного контроля мэрии Улан-Удэ составили на них аж 37 протоколов.



Как пояснили в комитете городского хозяйства, подрядчиков привлекли к ответственности за вырубку зелёных насаждений, отсутствие ограждений и ордера на земляные работы, а также складирование мусора в местах общего пользования.