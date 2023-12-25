На Байкале завершилась навигация

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Нарушителям запрета грозят штрафы



На Байкале завершился сезон навигации. Теперь водителям катеров, лодок и других маломерных судов запрещено выходить на озеро. Исключение – использование их для проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ.



Как сообщили «Байкал-Dailу» в ГУ МЧС России по Бурятии, на бурятской стороне Байкале навигация завершилась ещё 10 декабря. А на иркутской стороне – сегодня, 25 декабря.





видео - ГУ МЧС России по Иркутской области





Тех, кто нарушит запрет, будут привлекать к административной ответственности. Им грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей.



