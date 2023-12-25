Нарушителям запрета грозят штрафы
На Байкале завершился сезон навигации. Теперь водителям катеров, лодок и других маломерных судов запрещено выходить на озеро. Исключение – использование их для проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ.
Как сообщили «Байкал-Dailу» в ГУ МЧС России по Бурятии, на бурятской стороне Байкале навигация завершилась ещё 10 декабря. А на иркутской стороне – сегодня, 25 декабря.
видео - ГУ МЧС России по Иркутской области
Тех, кто нарушит запрет, будут привлекать к административной ответственности. Им грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей.
На Байкале завершилась навигация
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