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«Кубок города Улан-Удэ» разыграют по новой схеме

«Кубок города Улан-Удэ» разыграют по новой схеме
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В этом году за него борются 20 команд

25 декабря в администрации Улан-Удэ состоялась жеребьёвка XVIII открытого международного турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В этом году в формат турнира внесены изменения, которые связаны с максимальным количеством участников –20 команд.

- Из-за максимального количества команд изменён формат турнира. Он даёт шанс 16 из 20 команд пройти в 1/8 финала, чего раньше не было. В одной игре может произойти все, что угодно, и аутсайдер может победить фаворита. По схеме победители 1/8 финала продолжат борьбу за места с первого по восьмое. Команды, проигравшие в 1/8 финала, будут играть за 9-16 места по аналогичной схеме. Четыре команды с плохими показателями, не прошедшие в 1/8 финала, разыграют между собой места с 17 по 20, - рассказал Алексей Поздоровкин, главный судья турнира.

Итоги жеребьёвки:

Группа «А»
1. МФК «Сервико», г. Иркутск
2. МФК «Байкал-Групп», г. Иркутск
3. МФК «Волат», г. Хабаровск
4. ФК «Маньчжурия», г. Маньчжурия, Китай

Группа «В»
1. МФК «Улан-Удэ Сити», г. Улан-Удэ
2. МФК «Гранд-Байкал», г. Ангарск
3. МФК «36 Армия», г. Улан-Удэ
4. МФК «Мажалык-ОПТИ», г. Кызыл

Группа «С»
1. МФК «Pit-Stop», г. Братск
2. МФК «СтройПроектСервис», г. Иркутск
3. МФК «Минск», г. Минск, Беларусь
4. Монголия «U-23», г. Улан-Батор, Монголия

Группа «D»
1. МФК «БайкалАвтоТрак», г. Улан-Удэ
2. МФК «ИрАэро-М», г. Иркутск
3. МФК «Гвардеец», г. Улан-Удэ
4. МФК «Спартак», г. Чита

Группа «E»
1. МФК «ИрАэро», г. Иркутск
2. МФК «Байкал-97», г. Иркутск
3. МФК «Аян», г. Чита
4. FС «Deren», г. Улан-Батор, Монголия

Традиционный XVIII турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт с 4 по 8 января на двух спортивных аренах: в физкультурно-спортивном комплексе (по ул. Рылеева, 2) и в культурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ (по проспекту Строителей, 72). Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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Бурятия Улан-Удэ спорт мини-футбол кубок

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