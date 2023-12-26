«Кубок города Улан-Удэ» разыграют по новой схеме

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В этом году за него борются 20 команд



25 декабря в администрации Улан-Удэ состоялась жеребьёвка XVIII открытого международного турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В этом году в формат турнира внесены изменения, которые связаны с максимальным количеством участников –20 команд.



- Из-за максимального количества команд изменён формат турнира. Он даёт шанс 16 из 20 команд пройти в 1/8 финала, чего раньше не было. В одной игре может произойти все, что угодно, и аутсайдер может победить фаворита. По схеме победители 1/8 финала продолжат борьбу за места с первого по восьмое. Команды, проигравшие в 1/8 финала, будут играть за 9-16 места по аналогичной схеме. Четыре команды с плохими показателями, не прошедшие в 1/8 финала, разыграют между собой места с 17 по 20, - рассказал Алексей Поздоровкин, главный судья турнира.



Итоги жеребьёвки:



Группа «А»

1. МФК «Сервико», г. Иркутск

2. МФК «Байкал-Групп», г. Иркутск

3. МФК «Волат», г. Хабаровск

4. ФК «Маньчжурия», г. Маньчжурия, Китай



Группа «В»

1. МФК «Улан-Удэ Сити», г. Улан-Удэ

2. МФК «Гранд-Байкал», г. Ангарск

3. МФК «36 Армия», г. Улан-Удэ

4. МФК «Мажалык-ОПТИ», г. Кызыл



Группа «С»

1. МФК «Pit-Stop», г. Братск

2. МФК «СтройПроектСервис», г. Иркутск

3. МФК «Минск», г. Минск, Беларусь

4. Монголия «U-23», г. Улан-Батор, Монголия



Группа «D»

1. МФК «БайкалАвтоТрак», г. Улан-Удэ

2. МФК «ИрАэро-М», г. Иркутск

3. МФК «Гвардеец», г. Улан-Удэ

4. МФК «Спартак», г. Чита



Группа «E»

1. МФК «ИрАэро», г. Иркутск

2. МФК «Байкал-97», г. Иркутск

3. МФК «Аян», г. Чита

4. FС «Deren», г. Улан-Батор, Монголия



Традиционный XVIII турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт с 4 по 8 января на двух спортивных аренах: в физкультурно-спортивном комплексе (по ул. Рылеева, 2) и в культурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ (по проспекту Строителей, 72). Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



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