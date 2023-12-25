25 декабря

24 декабря

Популярное

В селе Бурятии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Бурятии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Очередной модульный ФАП появился в Хоринском районе

23 декабря в Бурятии состоялось торжественное открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Георгиевское Хоринского района. В церемонии приняли участие представители правительства республики, Народного Хурала, администрации МО «Хоринский район», районного совета депутатов, администрации СП «Ашангинское». После разрезания символической красной ленты гости прошли по всем кабинетам нового ФАПа.

- Фельдшерско-акушерский пункт полностью оснащён новым медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения ФАПа. В новом здании с площадью 84 квадратных метров оборудованы кабинеты приёма пациентов, процедурный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, прививочный кабинет. Медицинскую помощь будут получать 318 человек, в том числе 81 детей, - заявил главный врач районной больницы Сергей Цыренжапов.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, слова благодарности в день открытия также выразили местные жители.

- О таком новом ФАПе мы мечтали давно. Теперь можем лечиться в хороших условиях, особенно это важно для пожилых и детей. Внутри тепло, светло, просторно и есть все удобства, — оценили условия в новом ФАПе местные жители.

На открытии администрацией Хоринского района вручены почётные грамоты за многолетний добросовестный труд и личный вклад в систему здравоохранения бывшему фельдшеру Георгиевского ФАПа Таслиме Афанасьевой и санитарке Валентине Болоковой.
Бурятия Хоринский район здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили лучших школьных советников
В Бурятии определили лучших школьных советников
Общество, 25.12.2023
Абсолютным победителем стала представительница Курумканского района
В селе Бурятии дискотеки для молодёжи заменили мультиками
В селе Бурятии дискотеки для молодёжи заменили мультиками
Общество, 25.12.2023
Студентов, которые приезжают домой на выходные, оставили без развлечений
В Забайкалье посещение ООПТ регионального значения станет платным
В Забайкалье посещение ООПТ регионального значения станет платным
Общество, 25.12.2023
Сбор в размере 100 рублей могут взымать со следующей недели
В Бурятии наградили лучшие бережливые поликлиники
В Бурятии наградили лучшие бережливые поликлиники
Общество, 25.12.2023
Помимо победителя, определены лидеры по 4 номинациям
Боксёр Бурятии победил на матчевой встрече с Кубой
Боксёр Бурятии победил на матчевой встрече с Кубой
Общество, 25.12.2023
Команда России одержала победу над командой Кубы
В Бурятии определены лауреаты государственных премий
В Бурятии определены лауреаты государственных премий
Общество, 25.12.2023
Премию в области театрального искусства присудили Ларисе Егоровой
Названы победители первенства Бурятии по вольной борьбе
Названы победители первенства Бурятии по вольной борьбе
Общество, 25.12.2023
Соревнования прошли на прошлой неделе
Забайкалье по пятам за Бурятией решило умерщвлять «невостребованных» собак
Забайкалье по пятам за Бурятией решило умерщвлять «невостребованных» собак
Общество, 25.12.2023
В соседнем регионе уверены, что это снизит нагрузку на бюджет 
Жители Бурятии смогут переделывать на маткапитал свои таунхаусы
Жители Бурятии смогут переделывать на маткапитал свои таунхаусы
Общество, 25.12.2023
Это нововведение уже одобрили в Госдуме и Совфеде
Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм
Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм
Общество, 25.12.2023
Он провёл ассоциации с Байкалом и холодной Сибирью
Три десятка собак из Бурятии переедут в Москву
Три десятка собак из Бурятии переедут в Москву
Общество, 25.12.2023
Их отправят в российскую столицу поездом
Жители Бурятии немного успокоились
Жители Бурятии немного успокоились
Общество, 25.12.2023
Республику записали в число самых уравновешенных регионов
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Общество, 25.12.2023
Они могут сойти в Северо-Байкальском районе
Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво
Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво
Общество, 25.12.2023
«Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни», - отмечают специалисты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^