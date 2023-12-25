Очередной модульный ФАП появился в Хоринском районе
23 декабря в Бурятии состоялось торжественное открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Георгиевское Хоринского района. В церемонии приняли участие представители правительства республики, Народного Хурала, администрации МО «Хоринский район», районного совета депутатов, администрации СП «Ашангинское». После разрезания символической красной ленты гости прошли по всем кабинетам нового ФАПа.
- Фельдшерско-акушерский пункт полностью оснащён новым медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения ФАПа. В новом здании с площадью 84 квадратных метров оборудованы кабинеты приёма пациентов, процедурный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, прививочный кабинет. Медицинскую помощь будут получать 318 человек, в том числе 81 детей, - заявил главный врач районной больницы Сергей Цыренжапов.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, слова благодарности в день открытия также выразили местные жители.
- О таком новом ФАПе мы мечтали давно. Теперь можем лечиться в хороших условиях, особенно это важно для пожилых и детей. Внутри тепло, светло, просторно и есть все удобства, — оценили условия в новом ФАПе местные жители.
На открытии администрацией Хоринского района вручены почётные грамоты за многолетний добросовестный труд и личный вклад в систему здравоохранения бывшему фельдшеру Георгиевского ФАПа Таслиме Афанасьевой и санитарке Валентине Болоковой.
В селе Бурятии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, Фото:
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