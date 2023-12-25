В мэрии отреагировали на бесплатный каток в центре Улан-Удэ



На минувшей неделе в центре бурятской столицы На минувшей неделе в центре бурятской столицы появился бесплатный каток, но не такой, какой хотелось бы горожанам. С ледовой площадкой сравнили в соцсетях дорогу на улице Смолина. Речь о подъёме от остановки «Баня» до Бурятского госуниверситета.



- В гору ехать на машине скользко. Самый центр города, – заявили недовольные водители в группе «Аноним 03» во «ВКонтакте» и даже приложили скриншот карты, на котором отмечен этот участок.



В комментариях участники сообщества добавили, что очень скользко стало и на остановке «Советская». Многие пешеходы падают там, как спелые груши, когда идут по «зебре».



Спустя несколько дней на ситуацию отреагировали в городской администрации. Там заявили, что Смолина каждый день подсыпают песком и напомнили: использование реагентов в Бурятии запрещено.



- Песок делает скользкую поверхность более шероховатой, увеличивая сцепление с ней, – пояснили в мэрии. – К сожалению, он быстро растаскивается при интенсивном дорожном движении, поэтому на некоторых участках всё же образуются снежные накаты и стекловидная наледь.



Сотрудники комбината по благоустройству, подведомственного комитету городского хозяйства, делают всё возможное, чтобы обезопасить такие участки. Сообщить о необходимости уборки и подсыпки улиц можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.



