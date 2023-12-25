7 медалей выиграли женщины, 4 – мужчины
24 декабря в Красноярске завершился III всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов России.
Борцы Бурятии завоевали 11 медалей на турнире: 4 среди мужчин и 7 среди женщин.
Как сообщает паблик Александра Богомоева, медалистами стали следующие спортсмены из Бурятии и Иркутской области:
Мужчины
Весовая категория до 61 кг
Первое место - Баяндуев Баир (Республика Бурятия)
Весовая категория до 65 кг
Первое место - Монгуш Чаяан (Иркутская область)
Второе место - Баясхолонов Булан(Республика Бурятия)
Весовая категория до 74 кг
Второе место - Балтуев Александр (Иркутская область)
Весовая категория до 92 кг
Второе место - Эрхитуев Кирилл (Республика Бурятия)
Весовая категория до 97 кг
Второе место - Елбаскин Андрей (Республика Бурятия - Иркутская область)
Женщины
Весовая категория до 50 кг
Второе место - Ухеева Аяна (Республика Бурятия)
Весовая категория до 55 кг
Второе место - Чеснокова Елизавета (Иркутская область)
Третье место - Фирсова Ульяна (Республика Бурятия)
Весовая категория до 57 кг
Второе место - Жамсаранова Эржэма (Республика Бурятия)
Весовая категория до 59 кг
Первое место - Сангадиева Алёна (Республика Бурятия)
Весовая категория до 62 кг
Первое место - Щербакова Анна (Республика Бурятия)
Второе место - Матюшенко Мария (Иркутская область)
Весовая категория до 65 кг
Третье место - Дондокова Сарюна (Республика Бурятия)
Весовая категория до 72 кг
Второе место - Тохтоева Валентина (Иркутская область)
Третье место - Баландина Дарья (Республика Бурятия)
Весовая категория до 76 кг
Третье место - Митиненко Тамара (Иркутская область)
Борцы Бурятии завоевали 11 медалей на турнире памяти Дмитрия Миндиашвили
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