25 декабря

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Борцы Бурятии завоевали 11 медалей на турнире памяти Дмитрия Миндиашвили

Борцы Бурятии завоевали 11 медалей на турнире памяти Дмитрия Миндиашвили
Общество,  Фото:академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили
7 медалей выиграли женщины, 4 – мужчины

24 декабря в Красноярске завершился III всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов России.

Борцы Бурятии завоевали 11 медалей на турнире: 4 среди мужчин и 7 среди женщин.

Как сообщает паблик Александра Богомоева, медалистами стали следующие спортсмены из Бурятии и Иркутской области:

Мужчины

Весовая категория до 61 кг
Первое место - Баяндуев Баир (Республика Бурятия)

Весовая категория до 65 кг
Первое место - Монгуш Чаяан (Иркутская область)
Второе место - Баясхолонов Булан(Республика Бурятия)

Весовая категория до 74 кг
Второе место - Балтуев Александр (Иркутская область)

Весовая категория до 92 кг
Второе место - Эрхитуев Кирилл (Республика Бурятия)

Весовая категория до 97 кг
Второе место - Елбаскин Андрей (Республика Бурятия - Иркутская область)

Женщины

Весовая категория до 50 кг
Второе место - Ухеева Аяна (Республика Бурятия)

Весовая категория до 55 кг
Второе место - Чеснокова Елизавета (Иркутская область)
Третье место - Фирсова Ульяна (Республика Бурятия)

Весовая категория до 57 кг
Второе место - Жамсаранова Эржэма (Республика Бурятия)

Весовая категория до 59 кг
Первое место - Сангадиева Алёна (Республика Бурятия)

Весовая категория до 62 кг
Первое место - Щербакова Анна (Республика Бурятия)
Второе место - Матюшенко Мария (Иркутская область)

Весовая категория до 65 кг
Третье место - Дондокова Сарюна (Республика Бурятия)

Весовая категория до 72 кг
Второе место - Тохтоева Валентина (Иркутская область)
Третье место - Баландина Дарья (Республика Бурятия)

Весовая категория до 76 кг
Третье место - Митиненко Тамара (Иркутская область)
Бурятия вольная борьба женская борьба спорт

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