Борцы Бурятии завоевали 11 медалей на турнире памяти Дмитрия Миндиашвили

Общество, Фото: академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили

7 медалей выиграли женщины, 4 – мужчины



24 декабря в Красноярске завершился III всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов России.



Борцы Бурятии завоевали 11 медалей на турнире: 4 среди мужчин и 7 среди женщин.



Как сообщает паблик Александра Богомоева, медалистами стали следующие спортсмены из Бурятии и Иркутской области:



Мужчины



Весовая категория до 61 кг

Первое место - Баяндуев Баир (Республика Бурятия)



Весовая категория до 65 кг

Первое место - Монгуш Чаяан (Иркутская область)

Второе место - Баясхолонов Булан(Республика Бурятия)



Весовая категория до 74 кг

Второе место - Балтуев Александр (Иркутская область)



Весовая категория до 92 кг

Второе место - Эрхитуев Кирилл (Республика Бурятия)



Весовая категория до 97 кг

Второе место - Елбаскин Андрей (Республика Бурятия - Иркутская область)



Женщины



Весовая категория до 50 кг

Второе место - Ухеева Аяна (Республика Бурятия)



Весовая категория до 55 кг

Второе место - Чеснокова Елизавета (Иркутская область)

Третье место - Фирсова Ульяна (Республика Бурятия)



Весовая категория до 57 кг

Второе место - Жамсаранова Эржэма (Республика Бурятия)



Весовая категория до 59 кг

Первое место - Сангадиева Алёна (Республика Бурятия)



Весовая категория до 62 кг

Первое место - Щербакова Анна (Республика Бурятия)

Второе место - Матюшенко Мария (Иркутская область)



Весовая категория до 65 кг

Третье место - Дондокова Сарюна (Республика Бурятия)



Весовая категория до 72 кг

Второе место - Тохтоева Валентина (Иркутская область)

Третье место - Баландина Дарья (Республика Бурятия)



Весовая категория до 76 кг

Третье место - Митиненко Тамара (Иркутская область)

