Названы победители первенства Бурятии по вольной борьбе

Соревнования прошли на прошлой неделе
В Бурятии стали известны результаты первенства республики по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования были посвящены 50-летию спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В.М. Сыдеева.
Как сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии, победителями первенства стали:
Весовая категория 42 кг
Первое место - Саян Т. (СШОР №7)
Второе место - Владимир Т. (СШОР №7)
Третье место - Эрдэни Н. (СШОР №7)
Третье место - Максар М. (Тунка)
Весовая категория 45 кг
Первое место - Доржи Г. (Тунка)
Второе место - Батор Ш. (Тунка)
Третье место - Бэлигто Д. (СШ №12)
Третье место - Дмитрий К. (Иволга)
Весовая категория 48 кг
Первое место - Итигэл О. (Курумкан)
Второе место - Содном С. (СШОР №7)
Третье место - Владимир Г. (СШОР №7)
Третье место - Аюша Т. (СШОР №9)
Весовая категория 51 кг
Первое место - Доржо Ц. (СШОР №7)
Второе место - Цырен Р. (СШОР №7)
Третье место - Сультим Б. (Селенга)
Третье место - Зоригто Н. (Кижинга)
Весовая категория 55 кг
Первое место - Эрдэни Ц. (СШОР №7)
Второе место - Тумэн-Жаргал Е. (СШОР №7)
Третье место - Руслан П. (СШОР №7)
Третье место - Аюша Ш. (СШОР №9)
Весовая категория 60 кг
Первое место - Очир Ц. (Еравна)
Второе место - Ванчин Б. (РСШОР)
Третье место - Владислав Б. (Курумкан)
Третье место - Балдан Ц. (СШОР №7)
Весовая категория 65 кг
Первое место - Золто Ц. (СШОР №7)
Второе место - Аламжи С. (Ока)
Третье место - Борис Б. (СШОР №7)
Третье место - Михаил К. (Еравна)
Весовая категория 71 кг
Первое место - Руслан Б. (РСШОР)
Второе место - Максар И. (Тунка)
Третье место - Аюша Б. (СШОР №7)
Третье место - Тумэн Г. (Иволга)
Весовая категория 80 кг
Первое место - Владимир Б. (РСШОР)
Второе место - Алдар Ц. (СШОР №7)
Третье место - Анатолий О. (СШОР №10)
Третье место - Вячеслав Б. (СШОР №7)
Весовая категория 92 кг
Первое место - Алдар Д. (СШОР №7)
Второе место - Руслан Б. (РСШОР)
Третье место - Матвей К. (Мухоршибирь)
Третье место - Айдар Д. (СШОР №9)
Весовая категория 110 кг
Первое место - Бато Т. (СШОР №9)
Второе место - Валерий И. (СШОР №10)
Третье место - Дмитрий Г. (Кяхта)
Третье место - Данзан Т. (СШОР №7)
Названы победители первенства Бурятии по вольной борьбе
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