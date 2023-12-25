Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве



В telegram-канале «Бурятия Онлайн» выложили видео, которое прислала уроженка Бурятии Майя, живущая в Москве. Девушка стала жертвой травли по национальному признаку. Всё произошло прямо в подъезде дома, когда она ждала лифт. Проходившая мимо женщина заявила, что людям с азиатской внешностью, мол, тут не место.



После этого наша землячка поинтересовалась, почему должна выслушивать такие высказывания в свой адрес. «Я вас трогала?», – возмутилась она. В ответ соседка заявила: «Я вообще говорю – вон там выезжали люди ненормальные. Причём тут вы вообще?».



Когда Майя попыталась поговорить с женщиной и прояснить ситуацию, та снова завелась и повторила ту же фразу. Её попытались урезонить другие люди, которые зашли в лифт. Молодой человек посоветовал не обращать внимания на скандалистку. В итоге уроженка республики не выдержала – перепалка, пусть и непродолжительная, довела её до слёз.



Сама девушка рассказала в telegram-канале, что живёт в Москве почти 12 лет и сталкивается с подобным не впервые.



- Ненависть порождает ненависть. Не буду писать на неё заявление, хотя имею право, – отметила Майя, имея в виду свою обидчицу. – Моя цель – показать с чем приходится сталкиваться национальным меньшинствам, проживающим в центральной части России. Но, конечно, таких недалёких людей мало. И дело не в их национальности, а, скорее, в недостатке интеллекта, в воспитании, образовании и манерах.





