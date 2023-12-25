Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве

В telegram-канале «Бурятия Онлайн» выложили видео, которое прислала уроженка Бурятии Майя, живущая в Москве. Девушка стала жертвой травли по национальному признаку. Всё произошло прямо в подъезде дома, когда она ждала лифт. Проходившая мимо женщина заявила, что людям с азиатской внешностью, мол, тут не место.
После этого наша землячка поинтересовалась, почему должна выслушивать такие высказывания в свой адрес. «Я вас трогала?», – возмутилась она. В ответ соседка заявила: «Я вообще говорю – вон там выезжали люди ненормальные. Причём тут вы вообще?».
Когда Майя попыталась поговорить с женщиной и прояснить ситуацию, та снова завелась и повторила ту же фразу. Её попытались урезонить другие люди, которые зашли в лифт. Молодой человек посоветовал не обращать внимания на скандалистку. В итоге уроженка республики не выдержала – перепалка, пусть и непродолжительная, довела её до слёз.
Сама девушка рассказала в telegram-канале, что живёт в Москве почти 12 лет и сталкивается с подобным не впервые.
- Ненависть порождает ненависть. Не буду писать на неё заявление, хотя имею право, – отметила Майя, имея в виду свою обидчицу. – Моя цель – показать с чем приходится сталкиваться национальным меньшинствам, проживающим в центральной части России. Но, конечно, таких недалёких людей мало. И дело не в их национальности, а, скорее, в недостатке интеллекта, в воспитании, образовании и манерах.
Весной 2021-го многие местные паблики тоже облетел шокирующий ролик. На нём две женщины оскорбляли уроженок Бурятии по национальному признаку, поливая их нецензурной лексикой. Одну девушку даже ударили по лицу. Дело было во дворе жилого дома в Москве. В итоге одну из дам признали виновной по статье 116 Уголовного кодекса РФ («Побои») и назначили ей 320 часов обязательных работ. А в марте 2022-го в подобную ситуацию попала другая наша землячка.