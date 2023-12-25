25 декабря

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В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров

В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю их стало больше

В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 18 по 24 декабря включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали семь повреждений.

Кроме того, специалисты устранили 52 засора. Неделей ранее их было 45. В столице Бурятии также промыли пять участков канализации и устранили крупную аварию на сетях.
канализация Водоканал

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