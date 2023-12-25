Открытие фестиваля состоится 30 января
С 30 января по 4 февраля в Улан-Удэ пройдёт традиционный фестиваль «Созвездие молодых – 2024». Мероприятие проведут в концертном зале колледжа искусств имени Чайковского.
В фестивале примут участие студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, Казанской государственной консерватории имени Жиганова, Сибирского института искусств имени Хворостовского, Монгольской государственной консерватории. Всех музыкантов объединяет одно – они все учились в колледже искусств имени Чайковского.
Открытие фестиваля ознаменует 30 января сольное выступление пианиста Баира Борбоева (6+). Баир Борбоев – преподаватель по классу специального фортепиано колледжа искусств. В 2022 году он завершил учёбу в Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского. Молодой педагог является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.
Вторым мероприятием в рамках фестиваля станет выступление баяниста Алексея Петрякова (6+), которое состоится в художественном центре имени Сампилова 31 января. Алексей Петряков выпускник Новосибирской государственной консерватории. Алексей является лауреатом республиканских, международных конкурсов, дирижёром оркестра русских народных инструментов колледжа искусств; ведёт активную концертную, творческую и педагогическую деятельность.
2 февраля в концертном зале колледжа искусств выступят студенты творческих вузов России (6+). А 4 февраля состоится гала-концерт «Созвездие молодых» (6+) в театре оперы и балета имени Цыдынжапова.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ музыканты соберутся на фестиваль «Созвездие молодых»
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