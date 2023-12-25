В Забайкалье посещение ООПТ регионального значения станет платным

Сбор в размере 100 рублей могут взымать со следующей недели



С 1 января 2024 года вводится сбор в размере 100 рублей за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Забайкальского края. Нововведение введут согласно постановлению правительства региона от 13 декабря 2023 года №673.



- Данные средства будут поступать в бюджет Забайкальского края и направляться на развитие ООПТ. За счёт средств будут улучшаться условия отдыха и пребывания жителей региона и туристов на территории ООПТ. Самыми популярными местами отдыха забайкальцев являются побережья озёр Арахлей, Ундугун, Шакша, Арей, - заявил заместитель министра природных ресурсов Забайкальского края Николай Пасечкин.



Также некоторые категории граждан будут освобождать я от взимания платы. Список льготников можно посмотреть в постановлении правительства РФ от 13 июля 2020 г. № 1039 «Об утверждении правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».



На данный момент отрабатывается механизм взимания платы. Дополнительная информация будет размещена после 15 января 2024 года на всех официальных источниках министерства природных ресурсов Забайкалья, сообщает пресс-служба ведомства.



