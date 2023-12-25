25 декабря

24 декабря

Популярное

Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями

Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями
Общество,  Фото:ДРКБ
Юрий Козлов специально приехал в республику ради экстренной операции

Детский хирург из Иркутска с мировым именем, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Козлов спас ребёнка из Бурятии. Он появился на свет 23 декабря. У новорождённого выявили несколько атрезий (атрезия – врождённое отсутствие или приобретённое заращение естественных отверстий и каналов в организме, прим.) желудочно-кишечного тракта на разных уровнях.

- Это атрезия пищевода, когда верхний сегмент заканчивался слепо, а нижний сообщается с трахеей посредством фистулы. А в брюшной полости обнаружили непроходимость двенадцатиперстной кишки и непроходимость на уровне толстой, – рассказал Юрий Козлов в своём telegram-канале.

Ради спасения крохи известный детский хирург отправился в Бурятию.

- Четыре часа – и все нужные и необходимые технологические приёмы, которые позволяют восстановить деятельность пищеварительной трубки, мы выполнили вместе с командой бурятской клиники (речь о ДРКБ – прим.), – добавил Юрий Козлов. – Сейчас малыш в руках сотрудников отделения анестезиологии и реанимации в удовлетворительном состоянии. Предстоит решить ещё несколько хирургических задач.

Подробности четырёхчасовой операции рассказали в детской республиканской клинической больнице. Как выяснилось, ребёнок появился на 38-ой неделе и весил 2 килограмма 530 граммов, а его рост составлял 49 сантиметров. Его экстренно перевели в ДРКБ из республиканского перинатального центра.

- После рождения у него выявили три порока развития – атрезию пищевода, при которой проксимальный и дистальный концы пищевода не сообщаются между собой, атрезию двенадцатиперстной кишки, ануса и прямой кишки (отсутствие анального отверстия и заращение прямой кишки), а также трехеопищеводный свищ, – подчеркнули в медучреждении.

Врачи продолжают бороться за жизнь малыша. Вместе с Юрием Козловым за операционным столом работали заведующий хирургическим отделением ДРКБ Зорьян Цыренов, детский хирург-уролог Кишикто Пунсуков и анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии Виктория Филатова и Юлия Гармаева.

дети операция врачи ДРКБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями
Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями
Общество, 25.12.2023
Юрий Козлов специально приехал в республику ради экстренной операции
В Бурятии сегодня будет тепло
В Бурятии сегодня будет тепло
Общество, 25.12.2023
В Улан-Удэ днём всего -8
В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»
В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»
Общество, 24.12.2023
Школьники и студенты писали о постановках театра по классическим произведениям
Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество, 24.12.2023
Лучшие отправятся на чемпионат Вооружённых сил
В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
Общество, 24.12.2023
Волонтёры привезли ему одеяло, кастрюли и продукты
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Общество, 24.12.2023
Ожидается также поступление автобусов марки ПАЗ
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество, 24.12.2023
В бурятской столице временами снег
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
Общество, 23.12.2023
Она находится микрорайоне Мостовой
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Общество, 23.12.2023
«Будущее уже наступило», - утверждают медики
В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16
В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16
Общество, 23.12.2023
График изменится в рабочие дни  
В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу
В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу
Общество, 23.12.2023
Яркое шоу можно было посмотреть на площади Советов 
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2023
Общество, 23.12.2023
Снос ШРМ, поезд Деда Мороза, «аномальный» холод, очень мелкие вывески, ледяной городок, ёлки и новые арт-объекты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^