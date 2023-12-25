Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями

Юрий Козлов специально приехал в республику ради экстренной операции
- Это атрезия пищевода, когда верхний сегмент заканчивался слепо, а нижний сообщается с трахеей посредством фистулы. А в брюшной полости обнаружили непроходимость двенадцатиперстной кишки и непроходимость на уровне толстой, – рассказал Юрий Козлов в своём telegram-канале.
Ради спасения крохи известный детский хирург отправился в Бурятию.
- Четыре часа – и все нужные и необходимые технологические приёмы, которые позволяют восстановить деятельность пищеварительной трубки, мы выполнили вместе с командой бурятской клиники (речь о ДРКБ – прим.), – добавил Юрий Козлов. – Сейчас малыш в руках сотрудников отделения анестезиологии и реанимации в удовлетворительном состоянии. Предстоит решить ещё несколько хирургических задач.
Подробности четырёхчасовой операции рассказали в детской республиканской клинической больнице. Как выяснилось, ребёнок появился на 38-ой неделе и весил 2 килограмма 530 граммов, а его рост составлял 49 сантиметров. Его экстренно перевели в ДРКБ из республиканского перинатального центра.
- После рождения у него выявили три порока развития – атрезию пищевода, при которой проксимальный и дистальный концы пищевода не сообщаются между собой, атрезию двенадцатиперстной кишки, ануса и прямой кишки (отсутствие анального отверстия и заращение прямой кишки), а также трехеопищеводный свищ, – подчеркнули в медучреждении.
Врачи продолжают бороться за жизнь малыша. Вместе с Юрием Козловым за операционным столом работали заведующий хирургическим отделением ДРКБ Зорьян Цыренов, детский хирург-уролог Кишикто Пунсуков и анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии Виктория Филатова и Юлия Гармаева.