В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»

Школьники и студенты писали о постановках театра по классическим произведениям
В День рождения Русского драматического театра имени Николая Бестужева в четвёртый раз прошли «Бестужевские чтения» – финал конкурса сочинений «Театр. Классика», приуроченного к 95-летию театра.
Конкурс стартовал 20 октября и завершился 1 декабря. За это время театр получил 26 сочинений о спектаклях. Школьники и студенты писали о постановках театра по классическим произведениям. Работы победителей конкурса на торжественной церемонии награждения с удовольствием прочли заслуженный артист Бурятии Леонид Иванов и актриса Татьяна Белова, рассказали в пресс-службе театра.
Художественный руководитель Вячеслав Дьяченко выразил признательность всем, кто принял участие в конкурсе, и вручил дипломы лауреатам, участникам и благодарственные письма учителям.
- Год у нас особенный – юбилейный. Ежегодно в преддверии Дня рождения театра проводится Месяц истории, в рамках которого состоялось три проекта, посвященных юбилею театра: совместный творческий проект с детской художественной школой «Я рисую театр», который завершился выставкой рисунков в фойе театра. В результате сотрудничества театра с Национальной библиотекой Бурятии родилась выставка «Театральная афиша: сквозь время», прошедшая в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, и, наконец, конкурс сочинений «Театр. Классика». Вслед за декабристами и Николаем Александровичем Бестужевым мы продолжаем просветительскую миссию. Нам всегда интересно читать ваши сочинения, потому что зрители – те, для кого артисты выходят на сцену, и театру, конечно, важна обратная связь, – открыла мероприятие заведующая музеем театра Лариса Золотухина.
В жюри конкурса вошли художественный руководитель Вячеслав Дьяченко, помощник худрука по специальным проектам Лилия Маркина, заведующая музеем Лариса Золотухина, искусствовед Елена Гильмуллина. 20 декабря не стало заслуженного артиста России Сергея Рыжова, который также был в составе жюри. Начиная с первых «Бестужеских чтений», он принимал активное участие в работе конкурса.
«Бестужевские чтения» – проект, организованный Лилией Маркиной и Ларисой Золотухиной. Еще в 1991 году энтузиасты-историки провели первые в Бурятии «Бестужевские чтения», посвященные 200-летию со дня рождения декабриста. Идея их возрождения была предложена краеведом Василием Петровым и историком театра Еленой Гильмулиной.
- Чем больше участников будет в этом конкурсе, тем лучше. Это позволяет получить обратную связь от молодых, узнать их мнение о спектаклях, – сказал худрук Вячеслав Дьяченко и предложил присутствующим студентам вузов интересное сотрудничество с театром.
- Мы приглашаем вас на наши спектакли. Пишите свои сочинения и отзывы, причем не только хвалебные. Самые интересные из них мы постараемся опубликовать, – продолжил Вячеслав Дьяченко.
Лучшие сочинения были, как всегда, опубликованы в сборнике творческих работ лауреатов конкурса «Театр. Классика». Сборники были вручены всем лауреатам конкурса.
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В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»
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