Лучшие отправятся на чемпионат Вооружённых сил
В городе Белогорск Амурской области завершился чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по гиревому спорту. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова.
Соревновались более 150 участников (в том числе женщины) из Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Сахалинской и Амурской областей.
Как сообщили в пресс-службе ВВО, среди общевойсковых объединений военного округа золото – у команды из Бурятии. Серебро завоевали военнослужащие из Забайкальского края, а бронза – у спортсменов из Приморья.
По результатам окружного турнира будет сформирована сборная команда ВВО. Сборная после дополнительной подготовки выступит на чемпионате Вооружённых сил по гиревому спорту, который пройдет в марте 2024 года в Смоленске.
Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество, Фото:
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