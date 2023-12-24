24 декабря

23 декабря

22 декабря

Популярное

Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту

Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лучшие отправятся на чемпионат Вооружённых сил

В городе Белогорск Амурской области завершился чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по гиревому спорту. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова.

Соревновались более 150 участников (в том числе женщины) из Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Сахалинской и Амурской областей.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, среди общевойсковых объединений военного округа золото – у команды из Бурятии. Серебро завоевали военнослужащие из Забайкальского края, а бронза – у спортсменов из Приморья.

По результатам окружного турнира будет сформирована сборная команда ВВО. Сборная после дополнительной подготовки выступит на чемпионате Вооружённых сил по гиревому спорту, который пройдет в марте 2024 года в Смоленске.
спорт гиревой спорт военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
Общество, 24.12.2023
Волонтёры привезли ему одеяло, кастрюли и продукты
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Общество, 24.12.2023
Ожидается также поступление автобусов марки ПАЗ
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество, 24.12.2023
В бурятской столице временами снег
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
Общество, 23.12.2023
Она находится микрорайоне Мостовой
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Общество, 23.12.2023
«Будущее уже наступило», - утверждают медики
В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16
В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16
Общество, 23.12.2023
График изменится в рабочие дни  
В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу
В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу
Общество, 23.12.2023
Яркое шоу можно было посмотреть на площади Советов 
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2023
Общество, 23.12.2023
Снос ШРМ, поезд Деда Мороза, «аномальный» холод, очень мелкие вывески, ледяной городок, ёлки и новые арт-объекты
В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой
В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой
Общество, 23.12.2023
Эпопея с ней продолжалась несколько месяцев
В Иркутске на ледовых хоккеистов надели шарфы и шапки
В Иркутске на ледовых хоккеистов надели шарфы и шапки
Общество, 23.12.2023
Горожан просят бережно относиться к ледовому городку 
В Улан-Удэ подвели итоги Года 100-летия Республики Бурятия
В Улан-Удэ подвели итоги Года 100-летия Республики Бурятия
Общество, 23.12.2023
Состоялось торжественное собрание общественности 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^