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В Улан-Удэ до 16 градусов мороза

В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В бурятской столице временами снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой и умеренный снег, по Прибайкалью до сильного снегопада. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка, заносы. Температура днём -14,-19, местами -5,-10, по крайнему северу -21-,26.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём от 14 до 16 градусов мороза.


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