В Улан-Удэ до 16 градусов мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В бурятской столице временами снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой и умеренный снег, по Прибайкалью до сильного снегопада. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка, заносы. Температура днём -14,-19, местами -5,-10, по крайнему северу -21-,26.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём от 14 до 16 градусов мороза.





