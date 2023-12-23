В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16

В Улан-Удэ произошли изменения в расписании маршрута №16 (№16К), сообщили в МУП «Городские маршруты».- В связи с продлением маршрута №16, (№16К) до новых образовательных учреждений в микрорайоне Забайкальский с 25 декабря меняется расписание движения в будние дни, - отметили на предприятии.Здесь отметили, что конечные остановки по маршруту №16, (№16К) «Элеватор – мкр. Забайкальский» не изменяются.