График изменится в рабочие дни
В Улан-Удэ произошли изменения в расписании маршрута №16 (№16К), сообщили в МУП «Городские маршруты».
- В связи с продлением маршрута №16, (№16К) до новых образовательных учреждений в микрорайоне Забайкальский с 25 декабря меняется расписание движения в будние дни, - отметили на предприятии.
Здесь отметили, что конечные остановки по маршруту №16, (№16К) «Элеватор – мкр. Забайкальский» не изменяются.
В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16
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