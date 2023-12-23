В Улан-Удэ подвели итоги Года 100-летия Республики Бурятия









2023 год в Улан-Удэ был объявлен Годом 100-летия Республики Бурятия. Итоги тематического года подвели на торжественном собрании общественности, которое состоялось 22 декабря в культурно-досуговом центре «Рассвет».- Мы сегодня закрываем наш тематический год, который был ознаменован юбилеем, золотым юбилеем – столетием Республики Бурятия. И, конечно, год был наполнен яркими, насыщенными социокультурными мероприятиями. Мы с благодарностью вспоминали прошлое тех людей, которые строили наш город, развивали, обсуждали настоящее и будущее. В юбилейный год было реализовано очень много проектов развития города Улан-Удэ. Комплексное развитие города продолжается, причём по всем направлениям, - подчеркнул заммэра Олег Екимовский.Он отметил, что в социальной сфере за последние годы идёт «беспрецедентное строительство детских садов и школ». И в этом году оно продолжается. Также продолжается реформа общественного транспорта, которую инициировал мэр и которую поддержал глава республики.- Мы видим, что горожане выбирают экологический транспорт, миллионы людей пересаживаются сегодня на трамвай. В год увеличивается пассажиропоток на миллион человек, а в последний год – на три миллиона. Мы видим, что это будущее. До февраля поступит два новых трамвая «Богатырь». Они сочленённые, такие же красивые, современные. Помимо того, что будут вывозить людей в час пик, они ещё будут украшать наш город, - отметил Екимовский.Он подчеркнул, что власти города также решают проблемы с пассажирскими перевозками и автомобильными пробками. Задачи эти непростые, добавил заммэра.- Мало взять дорогостоящие автобусы, наша задача – чтоб всё ходило как часы. Но сегодня у нас не получается вот это сделать как раз из-за этих пробок, развязок. Город сегодня разрезан железнодорожными путями, двумя реками. У нас в мастер-плане четыре путепровода, два из которых уже начали реализовывать. Автобусы, которые пришли в этом году большой вместимости «Волгобасы», вы видели, уже поступили 26 маленьких, которыми мы должны закрыть проблемы, которые испытывают наши частные перевозчики, особенно в ИЖС. Эта работа такая масштабная продолжается, она будет продолжена в следующем году, - продолжил Олег Екимовский.Председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Егоров отметил, что в уходящем году депутаты провели много тематических мероприятий, посвящённых столетию Республики Бурятия.- В рамках горсовета было много тематических мероприятий. К примеру, мы проводили мероприятия по сохранению бурятского языка. Были сняты видеоролики. Это такой новый медиапроект, в котором мы пытались донести горожанам, как надо сохранять традиции, историю бурятского языка, бурятскую культуру – национальная кухня, национальная одежда, национальные игры и каким образом эффективно изучать бурятский язык, - отметил Денис Егоров.Следующий год в Улан-Удэ – Год общественных и гражданских инициатив. В Российской Федерации – это Год семьи. По словам депутата, два этих направления соединят.- Это будет интегрировано в Год семьи. Планов много. Гражданское общество требует, чтобы оно понимало свои права, обязанности и мы должны совместно этот проект осуществить. – заключил Денис Егоров.В завершение Олег Екимовский сообщил, что планы по развитию большие. И они уже профинансированы. Речь идёт о мастер-плане развития города.- Самое главное – у нас большие планы, которые подтверждены уже финансированием. По поручению президента был поддержан мастер-план развития города Улан-Удэ. Президент был в марте этого года, после него была работа с министерствами по поручениям президента. И в августе утверждён комплексный план. Я почему так подробно? Я бы хотел акцентировать внимание – как быстро благодаря президенту развиваются эти события. Это произошло только в августе, а мы уже приступили к реализации, - подчеркнул Олег Екимовский.