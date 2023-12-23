В Бурятии местами всего 10 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 23 декабря, по республике переменная облачность, ночью по Прибайкалью местами небольшой снег, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -19,-24, местами -10,-15, по крайнему северу -24,-29.
В Улан-Удэ в конце ожидается снег. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура днём -20,-22.
В Улан-Удэ к вечеру выпадет снег
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