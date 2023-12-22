В Монголии температура падала до -50°C

Из Сибири сюда пришёл холодный фронт



В середине этой недели ночная температура в Монголии опустилась до -50°C. Такую температуру зарегистрировало местное национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды в сомоне Зуунговь аймака Увс на западе страны. Пока эта самая низкая температура в этом сезоне.



Напомним, что с прошлой недели сильный холодный фронт из России вызывал в Монголии понижение температуры и ухудшение погоды. Так, в аймаке Завхан пришлось спасать 89 человек, пропавших во время мощной снежной бури. А в более 40 сомонах страны отмечался «белый дзуд» – зимняя бескормица скота.



В настоящее время морозы, пришедшие из Сибири, идут на спад.

