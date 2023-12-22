Фигуры стоят возле Селенгинского моста
Возле скульптуры «Мать Бурятия» на въезде на Селенгинский мост в Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку. Фигуры праздничных персонажей появились накануне, 21 декабря.
- Новогодние герои уже третий год украшают город, - отметили в администрации Улан-Удэ.
Яркие фигуры привлекают внимание проезжающих мимо горожан. В вечернее время Дед Мороз со Снегурочкой подсвечиваются изнутри и заметны издалека.
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