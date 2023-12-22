В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой



Недавно жители Бичуры начали жаловаться на холод в местной средней школе № 1, в частности – в некоторых кабинетах и столовой. По поручению врио главы района Марины Савельевой даже создали комиссию, которая побывала в учебном заведении с выездной проверкой.



Тех, кто учится в первую смену – речь о 1-8 классах – временно перевели на удалёнку, а занятия для учеников 9-11-х проводятся с 12:00 в закреплённых за ними тёплых кабинетах.



- Этот режим работы сохранится до нормализации температуры наружного воздуха и температуры в школьных помещениях, – рассказала накануне директор СОШ Ольга Серявина.



Комиссия после проверки выяснила причины низкой температуры. Во-первых, в здании не проводили мероприятия по энергосбережению. Во-вторых, теплоизоляционный материал на окнах износился и между ними и стенами множество неплотностей и щелей.



Руководству учебного заведения порекомендовали заняться утеплением здания, ежедневно мониторить состояние системы отопления и установить в столовой дополнительный источник тепла – тепловую пушку. Занятия в обычном режиме возобновятся, когда ситуация в школе стабилизируется.



В районном управлении образования отметили, что для капремонта здания школы уже подали заявку по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» на 2024 год. На неё дали положительное заключение, отмечает «Бичура-инфо.24/7».

