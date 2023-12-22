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В Бурятии у пенсионера случайно обнаружили смертельно опасное заболевание

В Бурятии у пенсионера случайно обнаружили смертельно опасное заболевание
Общество,  Фото:РКБ
Врачи боролись за его жизнь более пяти часов

Кардиохирурги и урологи республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н. А. Семашко прооперировали 68-летнего жителя Бурятии. Ранее у него обнаружили объёмное образование в левой почке. В ходе обследований в онкодиспансере выяснилось, что это не единственная проблема – у пенсионера выявили ещё и 10-сантиметровую фузиформную аневризму брюшной аорты.
 
Неожиданностью это стало и для самого пациента – такое заболевание может никак себя не проявлять, но при этом является смертельной угрозой. В РКБ срочно собрали консилиум, после которого пациенту решили сделать симультанную операцию – одномоментное удаление левой почки и протезирование аорты.

Борьба за жизнь мужчины длилась более пяти часов. Отдельно взятое хирургическое вмешательство само по себе требует высокого профессионализма, не говоря уже о том, чтобы два профиля оперировали вместе. В этом и была уникальность – врачи работали не друг за другом, по очереди, а одновременно, вместе устраняя проблему.

Урологическую часть операции выполняли урологи Геннадий и Андрей Цыбденовы, а за сердечно-сосудистую отвечали сосудистые хирурги Булат Дугаров, Алексей Жербаханов и Мердан Полатов.

Благодаря чёткой командной работе урологов, сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, среднего и младшего медицинского персонала жизни пенсионера сейчас ничего не угрожает. Нашего земляка уже перевели в общую палату. Он идёт на поправку, рассказали в медучреждении.
болезнь операция врачи РКБ

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