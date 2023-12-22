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В Бурятии наградили лучших тайбоксёров по итогам года

В Бурятии наградили лучших тайбоксёров по итогам года
Общество,  Фото:федерация тайского бокса-муайтай РБ
Церемония прошла в рамках чемпионата Улан-Удэ по муайтай

С 18 по 20 декабря в Бурятии прошёл IV открытый чемпионат и первенство Улан-Удэ по муайтай. Соревнования провели в спортивной школе №16 «Забайкалец» в столице республики.

В турнирах приняло участие 199 человек из 6 спортивных клубов и 2 спортивных школ города. В течение двух соревновательных дней состоялось 139 боев, в которых было разыграно 60 комплектов медалей.

По результатам соревнований были отмечены следующие спортсмены:
- Лев Михалёв – «Лучшая техника» (СК «Пересвет», СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ, тренер Цынгеев Б.Ц.);
- Роман Тубшинов – «Лучшая техника» (спортивная школа Иволгинского района, тренер Абдулмуслимова О.В.);
- Айдар Намсараев – «За волю к победе» (СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ, тренеры Дашиев А.Б., Хамаганов Б.П.).

Также по итогам года награды получили спортсмены, достигнувшие наивысших результатов:
- Анастасия Б. – «Лучший боец года (12-13 лет девушки)». Победительница первенства мира 2023, победительница первенства Европы 2023, победительница первенства России 2023, победительница кубка Содружества 2023 (спортивная школа Иволгинского района, тренер Абдулмуслимова О.В.);
- Ксения Г. – «Лучший боец года (10-11 лет девочки)». Победительница первенства мира 2023, победительница первенства России 2023, победительница кубка Содружества 2023 (спортивная школа Иволгинского района, тренер Абдулмуслимова О.В.);
- Иван П. – «Лучший боец года (12-13 лет юноши)». Обладатель открытого международного кубка Антальи по муайтай 2023, серебряный призёр всероссийских юношеских игр боевых искусств 2023 (СК «Пересвет», СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ, тренер Цынгеев Б.Ц.);
- Станислав С. – «Лучший боец года (14-15 лет юноши)». Победитель ДФО 2023, серебряный призёр кубка Содружества 2023 (спортивная школа Иволгинского района, тренер Абдулмуслимова О.В.).

Лучшими тренерами стали Баир Цынгеев и Оюна Абдулмуслимова.

Следующие старты по муайтай состоятся уже в январе 2024 года – чемпионат и первенство Республики Бурятия станет отборочным соревнованием на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает федерация тайского бокса-муайтай РБ.

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