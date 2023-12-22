В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав

Молодой человек состоит на учёте в наркодиспансере



26-летнего жителя Бичурского района Бурятии через суд лишили водительских прав.



Выяснилось, что имеющий водительское удостоверение сельчанин состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом, связанным с употреблением каннабиноидов. Однако по закону с таким заболеванием управлять транспортом нельзя.



В суд был направлен иск о прекращении права мужчины на управление транспортным средством. Бичурский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

