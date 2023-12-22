В Туве объявлена облава на волков

С начала зимовки хищники уже задрали более 300 голов домашнего скота



В Туве из-за неоднократных случаев нападения на домашний скот и для регулирования численности хищника в районах республики объявлена облава на волков. Под руководством охотоведов Госкомохотнадзора региона в каждом районе организована комиссия и созданы бригады из охотников-волчатников, в которых в целом задействовано 747 человек, 112 автомашин, 20 снегоходов и 109 лошадей.



По информации министерства сельского хозяйства республики, с начала зимовки хищники задрали 338 голов домашнего скота, из них 56 голов крупного рогатого скота, 232 головы мелкого рогатого скота и 50 лошадей.



- За 10 дней месячника добыто 11 особей серого хищника в Пий-Хемском, Чаа-Хольском, Каа-Хемском, Улуг-Хемском, Тере-Хольском и Тоджинском районах, где наблюдается особая активность животных. С начала зимнего сезона - 51 особь. По данным зимнего маршрутного учёта, сейчас на территории республики насчитывается порядка 1150 особей, а допустимое количество зверя для республики считается 900-1000 голов, - сообщает пресс-служба правительства Тувы.

