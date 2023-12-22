С начала зимовки хищники уже задрали более 300 голов домашнего скота
В Туве из-за неоднократных случаев нападения на домашний скот и для регулирования численности хищника в районах республики объявлена облава на волков. Под руководством охотоведов Госкомохотнадзора региона в каждом районе организована комиссия и созданы бригады из охотников-волчатников, в которых в целом задействовано 747 человек, 112 автомашин, 20 снегоходов и 109 лошадей.
По информации министерства сельского хозяйства республики, с начала зимовки хищники задрали 338 голов домашнего скота, из них 56 голов крупного рогатого скота, 232 головы мелкого рогатого скота и 50 лошадей.
- За 10 дней месячника добыто 11 особей серого хищника в Пий-Хемском, Чаа-Хольском, Каа-Хемском, Улуг-Хемском, Тере-Хольском и Тоджинском районах, где наблюдается особая активность животных. С начала зимнего сезона - 51 особь. По данным зимнего маршрутного учёта, сейчас на территории республики насчитывается порядка 1150 особей, а допустимое количество зверя для республики считается 900-1000 голов, - сообщает пресс-служба правительства Тувы.
В Туве объявлена облава на волков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Церемония прошла в рамках чемпионата Улан-Удэ по муайтай
Из Сибири сюда пришёл холодный фронт
Спортсменка из Агинского округа выиграла «золото» среди девушек до 16 лет
Два из них остаются действующими
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Чингис Болотов стал лучшим по экопросвещению
Они начнут действовать с 1 июля
Работающие горожане рассказали, что их больше всего бесит в праздничную ночь
Цену на него повысили уже во второй раз за четыре месяца
С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек
Рейды проходят каждую неделю
В зоне спецоперации находятся шесть лесников из республики
Он объяснил лидерство республики в «пьяном» рейтинге
Фигуры стоят возле Селенгинского моста
Врачи боролись за его жизнь более пяти часов