Цены на крепкий алкоголь повысят в мае

В январе повышения минимальной розничной цены не будет



С 1 января 2024 года минимальные розничные цены на крепкий алкоголь останутся неизменными, повышении перенесено на 1 мая 2024 года. Об этом сообщает региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.



В соответствии с приказом министерства финансов РФ №168н от 11 ноября 2022 года, согласно которому действуют минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, а именно: стоимость водки 281 рубль за 0,5 л, стоимость коньяка 517 рублей за 0,5 л, стоимость бренди и другого спиртного, произведённого из дистиллятов 375 рублей за 0,5 л, прочая алкогольная продукции крепостью выше 28% – 220-401 рублей за 0,5 л. Розничные цены указаны с учётом НДС и акциза.



РСТ Забайкальского края напоминает, что за нарушения порядка ценообразования при реализации алкогольной продукции, предусмотрена административная ответственность. Санкция предусматривает наложение административного штрафа: на должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей; на юридических лиц – сто тысяч рублей. Кроме того, данное правонарушение является основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.



