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В Кабанском районе Бурятии родился 400-й новорождённый

В Кабанском районе Бурятии родился 400-й новорождённый
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Родители назвали дочь Кариной

21 декабря в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано рождение 400-го новорождённого. Радостное событие случилось в большой семье Натальи Аркадьевны и Павла Юрьевича. У родителей родилась четвёртая по счёту дочь и шестой ребёнок в семье. Девочку назвали Кариной.

Специалисты Кабанского районного отдела поздравили отца и мать с радостным событием, вручили свидетельство о рождении дочери с пожеланием расти здоровой, активной, жизнерадостной и счастливой. Также родителям пожелали сил и терпения, любви в воспитании детей, сообщает Кабанский районный отдел ЗАГС.
Бурятия дети Кабанский район новорожденные ЗАГС

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