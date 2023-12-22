В Бурятии качество социальных услуг оценили на 94% из 100 баллов

Такую оценку дали жители республики



В Бурятии подвели итоги независимой оценки качества услуг социальных учреждений. В этом году независимую оценку качества провели в отношении 528 организаций, сообщили в министерстве экономики РБ.



Лучшие результаты показали стоматологическая поликлиника №2 (99,7 баллов), СОШ «Хойтобэе» Иволгинского района, национальная библиотека Республики Бурятия (100 баллов), республиканская детско-юношеская библиотека (100 баллов), Бурятский государственный театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова (100 баллов), государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева (100 баллов), государственный Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (100 баллов), Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов (100 баллов), Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов (100 баллов).



- При оценке качества услуг оценивается не только вежливость персонала, полнота информации на официальных сайтах учреждений, но и доступность услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оценка качества проводится уже 6 лет. Её итоги влияют на общую оценку работы глав муниципальных районов и учреждений. Ежегодно по итогам оценки разрабатывается план мероприятий по улучшению качества обслуживания населения, - рассказала первый заместитель министра экономики Эльвира Дабаева.



