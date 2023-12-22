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В Монголии гобийский медведь объявлен животным национальной гордости

В Монголии гобийский медведь объявлен животным национальной гордости
Общество, 
В честь него в стране могут утвердить памятную дату

Согласно постановлению правительства Монголии гобийский бурый медведь объявлен животным национальной гордости. Такое решение было принято в связи с объявлением 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».

По состоянию на прошлый год в стране зарегистрировано 52 гобийских медведя – мазалая. По инициативе президента Монголии в сентябре прошлого года была создана рабочая группа для разработки и реализации комплексного плана действий по защите этого очень редкого подвида бурого медведя.

- На заседании рабочей группы была окончательно утверждена Национальная программа по охране гобийских бурых медведей, а также обсуждалось предложение ежегодно отмечать 28 февраля как День гобийских бурых медведей, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

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