В Монголии гобийский медведь объявлен животным национальной гордости

В честь него в стране могут утвердить памятную дату



Согласно постановлению правительства Монголии гобийский бурый медведь объявлен животным национальной гордости. Такое решение было принято в связи с объявлением 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».



По состоянию на прошлый год в стране зарегистрировано 52 гобийских медведя – мазалая. По инициативе президента Монголии в сентябре прошлого года была создана рабочая группа для разработки и реализации комплексного плана действий по защите этого очень редкого подвида бурого медведя.



- На заседании рабочей группы была окончательно утверждена Национальная программа по охране гобийских бурых медведей, а также обсуждалось предложение ежегодно отмечать 28 февраля как День гобийских бурых медведей, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



