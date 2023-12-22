23 декабря

22 декабря

Популярное

Население Монголии превысило 3,5 миллиона человек

Население Монголии превысило 3,5 миллиона человек
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Это число оно преодолело 22 ноября

В Монголии национальный статистический комитет сообщил, что к 22 ноября общая численность населения страны достигла 3,5 миллионов человек.

- Оценка того, что население Монголии достигнет 3,5 миллиона человек, была основана на числовых данных о рождениях, смертях и естественном движении населения за последние три года, - рассказала Б. Энхжаргал, статистик отдела переписи населения и жилищного фонда национального статистического комитета.

Согласно расчётам, за последние три года в Монголии в среднем один ребёнок рождался каждые семь минут и 16 секунд, один человек умирал каждые 27 минут и 46 секунд, а население страны увеличивалось на одного каждые девять минут и 55 секунд.

- Если предположить, что эта тенденция сохранится и в 2023 году, то к 22 ноября население Монголии должно было достичь 3,5 млн человек. На сегодняшний день их число превысило 3,5 миллиона. Метод расчёта роста естественного движения населения используется для расчёта «Часа населения мира», опубликованного ООН и бюро переписи населения США, - добавила Б. Энхжаргал.

В 1962 году население Монголии составляло один миллион человек; в 1988 году в ней появился двухмиллионный гражданин, а в 2015 году – трёхмиллионный житель. Ожидается, что в 2033 году население страны достигнет четырёх миллионов, а в 2048 году – пяти миллионов.

- На конец прошлого года население Монголии оценивалось в 3,4 миллиона человек, из которых 3,3 миллиона проживали в Монголии. Статистика показывает, что более 100 тысяч граждан живут и работают за рубежом, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия демография

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ к вечеру выпадет снег
В Улан-Удэ к вечеру выпадет снег
Общество, 23.12.2023
В Бурятии местами всего 10 градусов мороза
В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на блесну со льда
В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на блесну со льда
Общество, 22.12.2023
Местом проведения станет Гусиное озеро
В Бурятии проведут региональный этап всероссийского экоэтноконкурса
В Бурятии проведут региональный этап всероссийского экоэтноконкурса
Общество, 22.12.2023
Он состоится в виде конференции в январе 2024 года в Улан-Удэ
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза
Общество, 22.12.2023
Она появилась в Северо-Байкальском районе
В Бурятии состоялся мемориал Хоринских хоккеистов
В Бурятии состоялся мемориал Хоринских хоккеистов
Общество, 22.12.2023
Первое место заняла команда из Кижингинского района
В Бурятии начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина
В Бурятии начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина
Общество, 22.12.2023
Инициативная группа начнёт сбор подписей уже в ближайшие дни
В Забайкалье детским новогодним символом стал Гуранёнок
В Забайкалье детским новогодним символом стал Гуранёнок
Общество, 22.12.2023
Также дети могли голосовать за манула и даурского журавля
Население Монголии превысило 3,5 миллиона человек
Население Монголии превысило 3,5 миллиона человек
Общество, 22.12.2023
Это число оно преодолело 22 ноября
В Туве утверждён День памяти подвига 60 богатырей
В Туве утверждён День памяти подвига 60 богатырей
Общество, 22.12.2023
Восстание 1883-1884 годов было направлено против колониального гнёта Цинской империи
Цены на крепкий алкоголь повысят в мае
Цены на крепкий алкоголь повысят в мае
Общество, 22.12.2023
В январе повышения минимальной розничной цены не будет
В Туве объявлена облава на волков
В Туве объявлена облава на волков
Общество, 22.12.2023
С начала зимовки хищники уже задрали более 300 голов домашнего скота
В Бурятии наградили лучших тайбоксёров по итогам года
В Бурятии наградили лучших тайбоксёров по итогам года
Общество, 22.12.2023
Церемония прошла в рамках чемпионата Улан-Удэ по муайтай
В Монголии температура падала до -50°C
В Монголии температура падала до -50°C
Общество, 22.12.2023
Из Сибири сюда пришёл холодный фронт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^