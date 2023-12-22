Улан-удэнку, ставшую жертвой собачьей своры, выписали из клиники после операции на глазу



























Девушка выложила фото новогоднего дерева в «сторис» и отметила, что в реальности оно ещё красивее, а игрушка – забавный котик в розовом свитере – замечательно гармонирует с её пижамой. Пока Таня с мамой в отеле и, судя по всему, Новый год она будет встречать уже дома.













С момента той



Вскоре девушку санавиацией перевезли из Улан-Удэ в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а после поместили в клинический центр имени Сеченова. В столице Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Минувшим летом она

С момента той страшной трагедии прошло уже три года. Случилось всё 23 декабря 2022-го. Свора псов набросилась на Таню в микрорайоне Забайкальский. Когда собак отогнали, она не могла говорить и, по словам очевидцев, вся была в крови.Вскоре девушку санавиацией перевезли из Улан-Удэ в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а после поместили в клинический центр имени Сеченова. В столице Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Минувшим летом она рассказала , что безвылазно находилась в медучреждении чуть более полугода.