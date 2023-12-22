Улан-удэнку, ставшую жертвой собачьей своры, выписали из клиники после операции на глазу

Ещё в начале декабря 23-летняя жительница бурятской столицы, три года назад пострадавшая от собачьей своры, отправилась в Москву. Она, по собственному же признанию, не ожидала, что в 2023-ем очередная поездка туда для лечения вообще состоится.
Тогда девушка рассказала в соцсетях, что её ждёт операция на левом глазу, которым она видит – веки на нём смыкаются не полностью. Правый же пока остаётся закрытым. На связь с подписчиками Таня вышла спустя неделю – сообщила, что вмешательство прошло успешно и чувствует она себя в целом хорошо.
А утром 21-го числа улан-удэнку выписали из столичной клиники. В тот же день она побывала в полномочном представительстве Бурятии при президенте России.
- Вкусно накормили и сделали подарок на Новый год, – поделилась Таня. – Подарили сладости, футболку и игрушку. Такая красивая ёлка в полпредстве стоит.
Девушка выложила фото новогоднего дерева в «сторис» и отметила, что в реальности оно ещё красивее, а игрушка – забавный котик в розовом свитере – замечательно гармонирует с её пижамой. Пока Таня с мамой в отеле и, судя по всему, Новый год она будет встречать уже дома.
С момента той страшной трагедии прошло уже три года. Случилось всё 23 декабря 2022-го. Свора псов набросилась на Таню в микрорайоне Забайкальский. Когда собак отогнали, она не могла говорить и, по словам очевидцев, вся была в крови.
Вскоре девушку санавиацией перевезли из Улан-Удэ в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а после поместили в клинический центр имени Сеченова. В столице Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Минувшим летом она рассказала, что безвылазно находилась в медучреждении чуть более полугода.